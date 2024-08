"Livramento": César Menotti expõe imagem assustadora de ônibus

Cesar Menotti estava em ônibus que sofreu acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

César Menotti, que faz dupla com Fabiano, usou as suas redes sociais, neste sábado, 3, para desabafar sobre o que passou e garantiu que teve um "livramento". Ele estava em ônibus que sofreu um acidente na BR-262, no interior de Minas Gerais.

"Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada", escreveu o sertanejo. O seu irmão não estava no veículo. Os motoristas das duas carretas ficaram feridos, enquanto que no ônibus não houve vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou à imprensa que a colisão entre o veículo e duas carretas ocorreu em uma ponte.

"A hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor", concluiu César Menotti.

César Menotti divulga imagem

O cantor mostrou o estado chocante que o veículo em que estava após a grave colisão na estrada. A dupla de Fabiano compartilhou imagens do acidente no Instagram.

Segundo a rádio Itatiaia, a carreta que colidiu com o ônibus transportava uma carga que excedia o espaço lateral do veículo.