Longe da TV, sobrinha de Malu Mader faz rara aparição com a tia

A atriz foi ao evento com a tia e filha Pilar, de 9 anos, fruto do antigo relacionamento da artista com o modelo Daniel Esdras, que chegou ao fim em 2019 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Longe da TV, Erika Mader, de 38 anos, sobrinha da atriz Malu Mader, marcou presença nesta terça-feira, 30, no lançamento do novo livro de Tony Bellotto, no Rio de Janeiro.

A atriz foi ao evento com a tia e filha Pilar, de 9 anos, fruto do antigo relacionamento da artista com o modelo Daniel Esdras, que chegou ao fim em 2019. No evento, ela fez rara aparição ao posar com a tia global.

Relembre trajetória



A estreia de Erika na TV foi na série Mandrake, da HBO. Logo na sequência, ela entrou para o elenco da novela Paraíso Tropical, exibida na Globo em 2007. Na trama, ela fez sucesso como Susaninha, amiga de Camila (Patrícia Werneck). A artista também teve uma experiência como apresentadora no Multishow, comandando os programas Bastidores e Lugar Incomum.

Depois disso, ela se afastou da TV e dos holofotes. Erika chegou a comentar em uma entrevista ao Extra que tomou essa decisão por faltas de oportunidades. Ela começou a trabalhar com teatro e também na produção de espetáculos. Assim como a tia, que atualmente está no ar em Renascer, ela é discreta e tem um perfil fechado no Instagram.

Leia também:

>> As novelas vão acabar? Especialistas opinam: “Falta ousadia"