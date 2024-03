Luana Piovani reclama por ser chamada de bolsonarista: "Me dói muito" | A TARDE

Após ter sido taxada como bolsonarista, a atriz Luana Piovani usou suas redes sociais para desabafar sobre o incômodo que sentiu com o apelido.

Atualmente morando em Portugal, ela afirmou que ficou surpresa ao não ser chamada de atriz, mas sim de apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Me chamar de bolsonarista me dói muito. Eu tomei um choque, porque eu tenho 30 anos de carreira de atriz, e é a primeira vez que eu vejo alguém não me chamando de atriz", contou.

Luana ficou incomodada após um comentário de internauta em um post seu. "Nossa, mas isso nem combina com uma bolsonarista", escreveu.

"Se tem um negócio que me ofende é ser chamada de celebridade, porque eu sou uma artista. Agora me chamar de bolsonarista me dói muito, muito mesmo", rebateu Piovani, que seguiu.

"A começar, essa pessoa deve ter 12 anos, não deve me conhecer nada, porque eu tenho 34 anos de livro aberto e não tem nem como achar que uma pessoa com a minha personalidade é bolsonarista. Ou você não entende nada de mim ou não entende nada do bolsonarismo".

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a atriz criticou a polarização entre Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022.

"Porque a gente colocou o Lula como se fosse o nosso mártir, daí o pessoal vai lá e coloca o Bolsonaro para tirar o Lula, e agora coloca o Lula para tirar o Bolsonaro. Me dá uma sensação que o brasileiro está correndo atrás do próprio rabo".