Lucas se declara a Sandy no Dia das Mães: "Deu sentido à minha vida" | A TARDE

O músico Lucas Lima desejou um feliz Dia das Mães para a cantora Sandy, com quem foi casado por 15 anos e são pais de Théo, de apenas 9 anos. Nas redes sociais, o ex-marido da artista escreveu uma homenagem.

“Eu tenho sorte de ter as melhores referências de 'mãe' que eu poderia ter. Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido à minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho”, escreveu.

Lucas também postou foto com a mãe, Lorena. “Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também. Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia pra todas as mães. E leva um casaco”.

Após a homenagem, Sandy comentou na publicação e agradeceu o carinho. “Que coisa linda. Nosso bem maior merece o melhor de nós. Vou sempre tentar. Obrigada, viu?”.

Sandy e Lucas começaram a namorar em 1999, mas tiveram idas e vindas até 2002. Eles retomaram o romance em 2004 e se casaram em 2008, tendo ficado juntos até 2023, quando anunciaram divórcio em setembro.

