Lucas Souza estaria vivendo affair com influenciador; saiba quem é

- Foto: Reprodução | Instagram

Após a polêmica sobre o relacionamento com o estilista Laéllyo Mesquita, que foi vazado nas redes sociais, o ex-militar Lucas Souza pode estar vivendo um novo relacionamento.

Internautas detetives descobriram, após fotos publicadas nas redes sociais, que Lucas estaria no mesmo local que o influenciador Filipe Beloni.

Um vídeo publicado por Lucas mostra que uma parte do box em que ele está tem um defeito próximo a uma quina. Imagens compartilhadas por Beloni, aparentemente no mesmo banheiro, mostra o mesmo defeito.

Após o término com a campeã de 'A Fazenda', Jaqueline Grohalski, Lucas assumiu sua bissexualidade. Em seguida, foi surpreendido com o vazamento de vídeos particulares com Laéllyo.

Confira as imagens.