Luciano Huck se desculpa com Gracyanne após brincadeira com Belo | A TARDE

Após irritar Gracyanne Barbosa, Luciano Huck pediu desculpas à musa fitness. No 'Domingão' que foi ao ar no domingo, 28, o apresentador recebeu o cantor Belo, que cantou e atuou como jurado no 'Dança dos Famosos'.

Durante o programa, ele falou sobre a separação de Belo e Gracyanne e sugeriu um reality para encontrar uma nova namorada para o cantor.

LEIA TAMBÉM

Após suposta amante vir à tona, Belo se pronuncia: "Vida social ativa"



"Pensando em arrumar uma namorada para você no 'Domingão', um crush para o Belo", disse Huck.

Neste domingo, durante o programa, Luciano Huck voltou atrás e afirmou que fez uma brincadeira.

“Quero mandar um beijo para Gracyanne Barbosa. Semana passada, eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça e que se quiserem voltar, que voltem. Quem sou eu para dar pitaco, quero mais é celebrar. Então, um beijo e espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira”, disse.

Durante a semana, Gracyanne considerou que o apresentador fez brincadeiras indelicadas.

"Indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso", disse a musa fitness em entrevista ao colunista Lucas Pasin.

Confira o vídeo.

Luciano Huck manda recado para Gracyanne Barbosa pic.twitter.com/IITzXSojZg — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) May 6, 2024

Publicações relacionadas