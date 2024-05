Gracyanne detona Huck após 'Domingão' com Belo: "indelicadeza absurda" | A TARDE

A musa fitness Gracyanne Barbosa detonou o 'Domingão com Huck' deste domingo, 28, que contou com a participação de Belo, seu ex-marido.

Durante a atração, Huck abordou sobre a separação e Belo contou que o processo de divórcio teve início no final de 2023.

LEIA TAMBÉM

Belo não descarta reconciliação com Gracyanne



"Não foi uma semana tão boa... Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom", disse o cantor.

Em determinado momento, o apresentador sugeriu um quadro para encontrar uma nova namorada para Belo. "Pensando em arrumar uma namorada para você no 'Domingão', um crush para o Belo".

Em entrevista a Lucas Pasin, Gracyanne contou que ficou feliz, emocionada e esperançosa. "Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos.

Já sobre Huck, Gracyanne considerou que fez brincadeiras indelicadas. "O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso".

Ela pontuou que não esperava a postura do apresentador, já que são amigos há anos. "Eu realmente não esperava [as brincadeiras sobre a separação]. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por ibope. Faltou só comemorar".