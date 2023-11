Ludmilla dispara contra deputado: "Tenho nojo de você"; veja | A TARDE

A cantora Ludmilla, sucesso do funk nacional, usou as redes sociais para se dirigir a um deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que a ofendeu em uma festa na casa de um famoso na capital fluminense.



Ela não chega a citar diretamente o nome do parlamentar, mas todos os indícios levam a crer que ela se refere ao deputado Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, que teria sido racista com ela e votou contra a cantora ser homenageada com a medalha Tiradentes.



"Eu quero agradecer as mensagens que recebi de carinho pela medalha Tirandentes [honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)] de todos os vocês", iniciou.



Na sequência ela faz menção a uma pessoa que teria sido racista e teria votado a seu desfavor para receber a medalha Tiradentes. Ela disparou: "Ele é racista barra pesada, racista sim", afirmou a artista salientando ainda que conseguiu votação suficiente para receber a homenagem e ainda disse que está com a agenda cheia de shows e eventos.

