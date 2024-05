Luedji Luna faz show gratuito neste sábado no Rio Vermelho | A TARDE

Dona do hit 'Banho de Folhas', Luedji Luna fará um show gratuito neste sábado (18), no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em Salvador. A cantora se apresentará no palco do Festival Salvador a partir das 18h.

Soteropolitana, Luedji Luna foi indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com o álbum “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’água”. Cantora e compositora, ela é considerada um fenômeno da música brasileira.

Além de Luedji Luna, o pianista Jonathan Ferr, eleito o Homem do Ano pela revista VAM MAGAZINE, o Coletivo Jam Delas, formado por mulheres instrumentistas de Salvador, e a Bixiga 70, banda paulistana que mistura elementos da música africana, afrobeat, brasileira, latina e do jazz, vão se apresentar no primeiro dia do evento.

