Luísa Sonza é criticada e Whindersson Nunes sai em defesa da ex | A TARDE

A cantora Luísa Sonza sofreu ataques nas redes sociais nesta segunda-feira, 13, devido a uma iniciativa para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Depois disso, o influenciador, e ex da artista, Whindersson Nunes, saiu em defesa dela.

Sonza criou um festival de música para arrecadar doações para o RS. O evento acontecerá nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo, porém, alguns fãs criticaram a ideia, afirmando que o estado precisa de ajuda o mais rápido possível.

No X (antigo Twitter), um internauta questionou: “Não era ela que falava que o dinheiro tinha que ser urgente e para agora?”. Em seguida, Whindersson defendeu Luísa e disse que “quando a chuva parar e a água baixar, ainda vai ter muito trabalho a fazer”.

Veja a resposta de Whindersson:

Quando a chuva parar e a água baixar, ainda vai ter muito trabalho a fazer https://t.co/Ia7eIjCxwh pic.twitter.com/TbPgvcRjib — Whindersson (@whindersson) May 13, 2024

