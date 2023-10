Luísa Sonza manda suposta indireta para Chico após rumores de processo | A TARDE

Após se afastar das redes sociais desde que revelou ter sido traída por Chico, Luísa Sonza usou o Twitter para postar o que foi considerado uma indireta ao ex a quem fez uma música.

Nesta semana, rumores deram conta de que Chico estaria desgostoso com a superexposição causada pela leitura do texto por Sonza no programa de Ana Maria Braga e estaria estudando processar a artista.

Em uma parte do texto, ela diz: “É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam de erro pontual”.

Ela usou um trecho de 'Carnificina' para rebater a informação sobre o suposto processo. "Não mete o louco que eu te meto o louco mais ainda".

Após a revelação da traição, a música Chico passou por alterações. A cantora afirmou, no primeiro show após a exposição, que o homenageado agora seria ícone da MPB Chico Buarque.

“Se tem uma coisa que ninguém nunca vai me tirar é uma música… E muito menos o amor que existe em mim, e que eu sou capaz de entregar. Quando alguém trai, não é a outra pessoa que você está traindo. Você está traindo a si mesmo. Em nenhum momento traí ninguém. E essa música (Chico) é a demonstração de amor que existe em mim. Então, eu nunca vou deixar de cantar essa música. E eu nunca vou deixar de amar essa música”.

Ela alterou o nome Chico por 'se acaso'.