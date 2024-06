Lulu Santos recebe alta médica e faz alerta: "tomem as vacinas"

- Foto: Divulgação

O cantor e compositor Lulu Santos, 71, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 10. Ele estava internado desde a sexta-feira, 7, após receber diagnóstico de Influenza A.

O artista já foi para sua residência e alertou o público sobre a importância de tomar as vacinas.

Ele afirmou que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, o que faz regularmente.

"Eu contraí o vírus influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz", disse Lulu.

No domingo, 9, boletim médico informou que ele estava sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem dieta oral.

Devido sua situação clínica, as apresentações que faria neste final de semana nos festivais João Rock no sábado, 8, e Salve o Sul no domingo, 9, foram canceladas.