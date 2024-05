Maconheira? Luana Piovani abre o jogo sobre uso de entorpecentes | A TARDE

A atriz Luana Piovani revelou que em sua rotina diária a primeira coisa que faz quando acorda é fumar um baseado: “A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. Eu acordo antes de acordar os meus filhos, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí eu começo meu dia”, diz Luana em entrevista à revista Breeza.

"Daí eu vou olhar minha agenda, vejo se aquilo tá combinando com o meu humor do dia. Daí eu vou fazer meu primeiro baseado [Luana diz que o que fuma pela manhã é a ponta do outro dia], daí eu vou malhar, vou fazer minha ioga ou vou ler, vou estudar um pouco, e assim vai", seguiu ela.

Luana Piovani é conhecida nas redes sociais também por criar conteúdos gerando críticas à paternidade de Pedro Scooby, com quem tem três filhos, e fala sobre a quantidade de "cigarros" que fuma por dia para sustentar seu vício: "Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de 'B.O.', eu fumo uns quatro, cinco".

Sem censura a atriz conta que após fumar maconha costuma a ter relações sexuais: "Curto muito, mas meu namorado não fuma. Desperta todos os sentidos, e é por isso que eu gosto da maconha, porque ela restabelece meu modus operandi, eu consigo amenizar a minha inquietude e consigo aflorar o que em mim tem de melhor, que é a minha criatividade, minha imaginação, minha sensibilidade. Então tudo é bom: ouvir música, estudar, dançar, namorar, se arrumar pra encontrar o namorado..."

"A 'Timbalada' que eu tenho na cabeça dá uma pausa para tomar água", disse Piovani. Nas redes sociais, internautas comentam sobre o assunto: “Mas se os filhos consumirem drogas na adolescência ela vai culpar o Scooby”, critica um. Outro cita a relação dela com o pai dos seus filhos: “se fumando ela crucifica a vida do Pedro, imagina se não fumasse kkk”. Há também, no entanto, quem a defenda: “Está certíssima, nada como um baseadinho pra começar o dia good vibes”, completa outra.

