Madonna canta mascarada em ensaio no palco de show no Rio de Janeiro | A TARDE

A cantora norte-americana Madonna fez um ensaio, nesta quinta-feira, 2, no palco onde vai se apresentar no sábado, 4, em Copacabana, no Rio de Janeiro, pela "The Celebration Tour". Madonna usava uma roupa preta e máscara verde fluorescente e, com uma guitarra, entoou sucessos como "Nothing Really Matters", "Live to tell", "La isla bonita" e "Burning up".

Em "Live to Tell", foi possível ver no palco as projeções em homenagens a Betinho e Cazuza - esse momento do show vai lembrar vítimas da Aids. Antes, já tinham subido ao palco a cantora brasileira Pabllo Vittar, além de bailarinos e filhos da cantora.

Ao todo, são 200 pessoas na comitiva de Madonna no Brasil. A cantora e sua equipe ocupam 90 quartos do hotel Copacabana Palace e esta é a quarta da cantora se apresentando no Brasil.