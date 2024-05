Madonna convida Ludmilla para participar do show no Rio de Janeiro | A TARDE

Além de Anitta e Pabllo Vittar, outra cantora brasileira pode estar presente no show que Madonna fará no Rio de Janeiro, no sábado, 4.

Segundo o colunista Lucas Pasin, Ludmilla também foi convidada pela artista norte-americana.

Vale pontuar que nenhuma das brasileiras devem dividir os vocais com a Madonna.

Os convites referem-se ao júri formado pela artista para avaliar movimentos e performances de bailarinos durante a canção "Vogue".

O megashow de Madonna acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado, 4. Segundo organizadores, a previsão é que cerca de 1,5 milhão de pessoas estejam presentes.