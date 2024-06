Mais treta! Neymar dispara contra Diogo Defante: "Fanfarrão, otário" | A TARDE

O atacante Neymar voltou a causar polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira, 31. Ele fez uma publicação onde faz duras críticas ao humorista Diogo Defante. A fala acontece após o atleta discutir com a atriz Luana Piovani por, supostamente, terem opiniões opostas sobre a PEC 3/2022, conhecida como PEC da 'Privatização das Praias'. Em seguida Neymar apagou a publicação.

"Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer. Como eu era fã e achava super gente boa, pedi para que levassem ele em casa. Foi superbem recebido, assistiu a filme na minha casa, brincou. Conheceu minha intimidade com minha família e amigos e, quase todo programa, me liga para ganhar ibope. FANFARRÃO, OTÁRIO", disparou Neymar.

Pouco tempo depois o humorista fez uma publicação no X (anigo Twitter) em que opina sobre a PEC: "Privatiza a cabeça do meu p**". Ele não mencionou Neymar.



Entenda o assunto

Nesta semana, o Senado Federal voltou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022 que pode transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, hoje sob o domínio apenas da União, para estados, municípios e proprietários privados, dependendo de sua utilização e ocupação prévia. Neymar é acusado por parte da opinião pública de que seria beneficiado pela aprovação da proposta.

