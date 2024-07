Manoel Gomes, da "Caneta Azul", será pai pela primeira vez

“Vou ser papai, meu povo. Canetinha azul tá chegando”, comemorou o artista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Famoso pelo sucesso "Caneta Azul", o cantor Manoel Gomes revelou uma grande novidade: ele será pai pela primeira vez. Através das redes sociais, ele compartilhou a notícia de que sua esposa, Diva Gomes, está grávida.

Segurando a imagem de uma ultrassonografia, Manoel anunciou a chegada do bebê e até compôs uma música especial para o futuro filho, dizendo: “Canetinha azul vai crescer”.

“Vou ser papai, meu povo. Canetinha azul tá chegando”, comemorou o artista de 54 anos, nesta quarta-feira, 19. Ele ainda apresentou a letra da canção que escreveu para o herdeiro: “É meu filho que vai nascer. Canetinha azul mesmo vai crescer”.

Nos comentários, seus seguidores reagiram com bom humor. Conhecido como o “rei do meme” no Instagram, onde possui mais de 8 milhões de seguidores, Manoel recebeu mensagens divertidas como: “Tô torcendo pra ele não nascer azul, abraço”, “Caneta azul estourou a caneta em alguém” e “Acertou a canetada”.

Manoel e Diva estão juntos desde novembro do ano passado. Diva é pernambucana e já tem dois filhos, um de 25 anos e outro de 18.