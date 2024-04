Marcos Caruso fala sobre marido após ser casado com quatro mulheres | A TARDE

O ator Marcos Caruso não esconde o quanto está apaixonado pelo seu marido, Marcos Paiva. Em entrevista à revista Caras, o global falou abertamente sobre o seu relacionamento com Paiva e revelou que já foi casado com quatro mulheres até conhecer o atual.

“Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa”, disse.



Passeio por Salvador



Após o fim da novela da rede Globo “Elas por Elas”, no último dia 12, Marcos Caruso, que interpretou o vilão Sérgio na trama, veio para Salvador com o esposo para curtir os dias de férias. Nas redes sociais, Marcos Paiva postou fotos de alguns momentos do casal no bairro da Barra.

As imagens mostram os dois no Farol, no Porto, e na areia do mar soteropolitano.

Veja as fotos:

