Mari Fernandez viaja com blogueira para Noronha e agita web

As duas estavam em uma viagem ao arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco - Foto: Reprodução/Instagram @marifernandez @juliaaribeirol

A cantora Mari Fernandez pode estar prestes a se aposentar da vida de solteira e deixar a 'bagaceira' apenas nas letras das canções. Neste fim de semana, uma foto em que mostra a artista ao lado da blogueira Júlia Ribeiro, viralizou nas redes sociais As duas estavam em uma viagem ao arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Apesar de não terem oficializado um namoro, Mari e Júlia já vinham levantando suspeitas de estarem juntas há um tempo. Em 12 de junho, no Dia dos Namorados, a influenciadora mostrou que ganhou um enorme buquê de rosas. Na publicação, a artista cearense deixou um comentário que deixou os fãs em estado de alerta. Agora, depois do clique das duas em Noronha, as especulações ganharam ainda mais força entre a galera.

Vale lembrar que Mari Fernandez já falou publicamente sobre a sexualidade dela. Em entrevista ao 'PodCats', no fim do ano passado, a artista contou que é bissexual, ou seja, se relaciona com homens e com mulheres. Ela também falou em entrevista à 'Quem' que foi "super bem aceita" após se assumir e declarou que as pessoas não devem opinar ou criticá-la, porque é algo particular dela.

O possível romance tem sido apoiado antes mesmo de ser confirmado pelas envolvidas. Os internautas gostaram de Júlia, que além de blogueira é odontologista. Desde que os burburinhos iniciaram, ela ganhou milhares de seguidores e comentários pedindo que as duas oficializassem logo a relação.