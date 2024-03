Marina Sena sobre sexo anal: "Nem comece, porque você vai viciar" | A TARDE

Marina Sena falou sobre suas preferências sexuais. Solteira desde desde julho do ano passado, a cantora de 27 surpreendeu o público ao falar sobre uma preferência peculiar ao ficar entre quatro paredes.

Ela revelou que curte sexo anal, explicando que consegue alcançar de forma fácil o orgasmo quando faz a prática na cama. O último relacionamento da artista foi com o produtor musical Iuri Rio Branco.

“Dar o c* é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o c*. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o c* para ele”, disse Marina no primeiro episódio do "Surubaum", novo programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que tem estreia marcada para a próxima terça-feira, 5.