Matheus Mazzafera revela que teve perda de visão: "Erro médico" | A TARDE

Dias após ter seu nome ventilado na internet devido a uma possível redesignação sexual, a influenciadora Matheus Mazzafera precisou se pronunciar novamente nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, para calar os rumores de que teria ficado cego.

“Infelizmente vou confirmar essa última notícia, mas fiquem tranquilos que eu já estou bem!!! Eu não estou cega como estão falando. Em uma cirurgia que fiz em Curitiba, por erro médico ou da equipe, eu tive sim perda de visão”, afirmou Mazzafera.

De acordo com a influenciadora, no mesmo dia do acontecimento, ela foi para outro hospital. Apesar do grande susto, Mazzafera tranquilizou os internautas e alertou sobre as informações que saíram na internet.

“Já estou quase enxergando normal. Mais uma vez: não acreditem em tudo que vocês leem. Eu mesma vou vim falar tudo para vocês! Eu já estou ficando bom e quero/vou compartilhar tudo com vocês”, finalizou.