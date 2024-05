Matteus é visto dançando com mulheres e tranquiliza Isabelle | A TARDE

Vice-campeão do Big Brother Brasil 24, Matteus foi visto dançando com mulheres, neste domingo, 21. Ele se manifestou nas redes sociais e falou sobre a repercussão do vídeo.

De acordo com ele, aquelas eram suas primas. Ele também falou sobre Isabelle, com quem viveu um romance na Casa Mais Vigiada do Brasil.

“Tava dançando com as primas aqui, com os parentes, antes que o pessoal pense que já tô dançando com outras, já estou fazendo sacanagem com a Isabelle, são minhas primas”, disse.

Após o BBB, que teve o baiano Davi como o grande campeão, Matteus e Isabelle foram recebidos em suas cidades com bastante festa.

Na casa, o ‘Alegrete’ também teve um romance com Deniziane, mas ela terminou com ele antes de ser eliminada.