Mani Reggo desiste de briga judicial pelo termo “calabreso"; entenda | A TARDE

A ex-esposa de Davi, Mani Reggo, desistiu de tentar registrar a marca “Calabreso” no nome dela após a NonStop, empresa responsável pela carreira de Toninho Tornado, dono do bordão, recorrer na justiça.

A cozinheira entrou em contato com os empresários do artista e abriu mão do registro após a repercussão negativa do caso. “Após ampla repercussão do caso, o Sr. Fábio de Almeida, representante da Sra. Mani Reggo e Sra. Fabiana Reggo, entrou em contato com CEO da companhia, Sr. Carlos Henrique Ximenes Diniz (Kaká Diniz)".

De acordo com o pronunciamento, as negociações foram amigáveis. "Ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas ‘Calabreso’ e ‘X Calabreso’ junto ao INPI. Considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado”, diz o documento.

O termo “Calabreso” é utilizado por Toninho Tornado em suas atividades profissionais e artísticas desde o ano de 2018.

Após Davi, campeão do BBB 24, usar o termo no reality, Mani e sua equipe tentaram realizar o registro do bordão.