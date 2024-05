Maya Massafera é impedida de dar entrevistas e motivo vem à tona | A TARDE

Desde que passou pela transição de gênero, Maya Massafera tem mantido segredo em informações sobre o processo que vivenciou nos últimos meses.

A youtuber apagou todas as fotos do seu Instagram da era Matheus e, após muitos burburinhos, compartilhou trechos de sua nova identidade e fotos do resultado dos procedimentos.

Segundo o colunista Leo Dias, Maya está proibida de dar entrevista pois está negociando um documentário sobre o processo com plataformas de streamings.

O processo de transição de gênero foi gravado e será exibido na produção documental. Três plataformas disputam o material e todas exigem que Maya mantenha detalhes sobre o processo em sigilo.

