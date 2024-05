MC Daniel ostenta bolos de dinheiro e revela cachê impressionante | A TARDE

No início da semana, o MC Daniel usou as redes sociais para se exibir ostentando bolos de dinheiro. Nas mãos, o “falcão do funk" trazia notas de R$ 50 e R$ 100, e mais cédulas espalhadas em seu colo.

>>> Léo Stronda revela uso de suplemento de cavalo: "Cheiro de animal"

"Gratidão. Poucos disseram que eu ia estourar. Contra fatos não existem argumentos", escreveu ele.

Matando a curiosidade dos seguidores, o funkeiro revelou o valor do seu cachê atual: R$ 200 mil por show. No entanto, o artista acredita que o valor está sendo cobrado 60% abaixo do que de fato merecia. "Tá R$ 200 mil, mas vale R$ 500 mil", afirmou.

O cantor ainda completou: "show novo tá lindo! Banda, ballet, duração, efeitos, blocos, estrutura, led, figurino e organização. Extraordinário! Mais que um show, uma experiência”.

Publicações relacionadas