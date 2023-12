Médicos não identificam infarto como causa da morte de Pedro Henrique | A TARDE

Uma familiar do cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, revelou que os médicos legistas não conseguiram encontrar evidências de que o artista morreu de infarto fulminante após um show em Feira de Santana, na última quarta-feira, 13. A informação foi compartilhada pela cunhada de Pedro Henrique, irmã da viúva e influencer digital Suilan Barreto.

A notícia veio à tona após Gio Mandelli, diretor artístico da gravadora à qual Pedro Henrique fazia parte, detalhar no Instagram uma conversa que teve com a irmã de Suilan Barreto na busca por informações sobre a morte do cantor.

"Conversei mais cedo com a cunhada. Segundo consta, os médicos ainda não relatam que o Pedro Henrique morreu de infarto, tá? Eles não estão conseguindo ainda achar evidências para a causa da morte ter sido um infarto, e há indícios de que no boletim de óbito dele a causa da morte vai ser 'causa natural'", afirmou Gio Mandelli, pontuando que é "estranho".

Apesar do relato da familiar, o laudo sobre a morte do cantor gospel Pedro Henrique ainda não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal de Feira de Santana.