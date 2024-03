Modelo descobre que Pelé morreu após dois anos: "Tadinho"; assista | A TARDE

A modelo e influenciadora digital, Nicole Bahls, de 38 anos, demonstrou surpresa ao descobrir, em programa do Multishow, que foi ao ar no último fim de semana, a morte de Pelé. O Rei do futebol morreu em dezembro de 2022.

Nicole participava de uma dinâmica do programa 'Colônia Bahls', onde os participantes davam dicas e uma pessoa tinha que advinhar quem era a personalidade que estava na carta presa na testa dela.

Samira Close estava com 'Pelé' e, em uma das perguntas, ela questiona se a pessoa estava viva. Quando todos responderam que não, Nicole rebateu: "Está vivíssimo o Rei". "Não, ele morreu", avisaram os outros participantes.

Nicole se mostrou em choque com a notícia. "Meu Deus, não estava sabendo, não. Sério? Tadinho...", lamentou a modelo.

Assista:

E a Nicole Bahls que só descobriu agora que o Pelé morreu

pic.twitter.com/1DEaOZtLU7 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 28, 2024