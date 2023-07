Mulher é demitida após dançar com Neymar: “aproveitei oportunidade”

Uma mulher acabou demitida por dançar com o jogador Neymar enquanto estava trabalhando durante o show “Tardezinha”, do pagodeiro Thiaguinho, no último domingo, 2. A cena [vídeo abaixo], que viralizou nas redes sociais, chegou aos contratantes da funcionária.

Grazi Rodrigues, que é esteticista, havia conseguido um trabalho temporário de limpeza na festa. Em determinado momento, ela precisou entrar em um dos espaços reservados às celebridades para recolher algumas garrafas e varrer o chão. Foi quando viu Neymar.

Segundo a mulher, o atleta, ao perceber o seu nervosismo com a presença dele, fez questão de ir até ela e fazer uma selfie. Momentos depois, os dois acabaram dançando juntos.

Pelo Instagram, ela contou que foi chamada pela supervisora, que já tinha visto as imagens circulando nas redes sociais, sendo dispensada antes mesmo do seu turno terminar. A esteticista sabia que estava proibida de abordar qualquer famoso.

“Eu estava trabalhando, tinha regras a seguir, não podia incomodar os famosos ou algo do tipo", escreveu.

No entanto, ela não se disse arrependida e comemorou o momento com Neymar. "Sim, fui dispensada minutos depois, depois de 10 horas trabalhadas (...), mas uma coisa é certa: eu dancei com o menino Ney! Na vida existe oportunidade que não volta mais, e sim, eu aproveitei a minha oportunidade", finalizou.

