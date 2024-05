Mulher que mora no McDonald's abre vaquinha para comprar apartamento | A TARDE

Bruna Muratori, 31, lançou em suas redes sociais, uma vaquinha online com meta de R$ 10 mil para adquirir a sua moradia. Ela e a mãe, Susane Muratori, de 64, causaram burburinho nas redes sociais, após viralizar a história de que estariam morando em uma loja do McDonald 's, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A vaquinha, criada em 3 de maio, até o momento, só mobilizou sete pessoas. Ao todo, foram arrecadados 195 reais. Na descrição, ela afirma que pretende ficar em um apartamento, custeando o caução e outros gastos com o valor arrecadado

“Meu momento de vida virou público, sem privacidade por conta de jornalistas que criaram matéria e reportagem com mentiras e difamações sem autorização.Também a vakinha ajudaria a dar início aos meus projetos de formação em paramédica e direito”, continua ela.

Caso

Mãe e filha, elas moram há quase três meses no estabelecimento, e explicaram que moram no Rio de Janeiro há oito anos. Susane Geremia revelou que elas estão procurando um aluguel no Leblon e que preferiram não gastar dinheiro enquanto visitam apartamentos na capital fluminense.

Segundo um policial militar, que conversou com elas, a corporação não pode fazer nada, as mulheres não aceitam ajuda de moradores e nem do poder público.

“Como não existe crime, não tem o que fazer como agente da lei. Nosso trabalho é tranquilizar as coisas e não deixar a situação generalizar. Eu, como ser humano, estou orando por elas. O que me preocupa é o bem-estar delas”, afirmou o policial.

