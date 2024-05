Nadja Haddad anuncia morte de filho recém-nascido: "Deus dará forças" | A TARDE

A apresentadora Nadja Haddad anunciou a morte de Antonio, um dos filhos gêmeos que nasceram em abril em prematuridade extrema.

Os pequenos ficaram internados em tratamento na UTI Neonatal desde o nascimento.

“Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido pelo nosso José”, disse Nadja.

“Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar. Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar”, seguiu ela.

Esposo de Nadja, Danilo Joan também lamentou a perda do filho.

"Três anos tentando ser mãe, 38 dias deitada, 20 deles sem poder levantar para ir ao banheiro… orando, buscando e tendo a certeza de que este Dia das Mães eu estaria radiante por você e por nós! Mas nossos planos nem sempre são os de Deus, nosso Antônio virou um anjo", escreveu.

Ele pediu aos fãs que torçam por José, o outro filho que segue internado.

"Hoje eu também sei o que é a dor, nunca imaginei que assinaria o óbito do meu filho! Nem a todos que nos desejam o mal, eu desejo passem por isso um dia! Orem pelo nosso José", pediu.

