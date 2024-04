Naldo diz que abasteceu porsche com xixi: "Utilidade pública" | A TARDE

Mais uma história peculiar envolvendo Naldo Benny viralizou nas redes sociais. O cantor compartilhou um incidente que ocorreu com ele durante uma viagem por uma estrada. Naldo relatou que o tanque de gasolina de seu Porsche esvaziou e não havia nenhum posto próximo. Diante dessa situação, ele tomou uma decisão inusitada para fazer o carro funcionar.

"Dica de utilidade pública. Viemos do Rio de Janeiro para São Paulo pela Dutra e por quase duas horas não tem posto de gasolina.... Hoje eu ando de Porsche... Me distrai e o combustível acabou. Como se vira numa pista deserta sem gasolina?", começou.

"Tinha algumas coisas no carro... Dei uma esquentada no azeite, coloquei água oxigenada, água e mijei dentro da garrafa. Preparei com a intenção de pensamento positivo. Assoprei forte, joguei o combustível que criei e consegui levantar o carro, ele pesa 30 toneladas. Consegui levantar com as duas mãos a cinco palmos do chão, liguei e pegou.. Andei mais quatro quilômetros e consegui chegar num posto", continuou.

A história rapidamente ganhou destaque, deixando muitos internautas intrigados. Não é de hoje que Naldo surpreende. Recentemente, ele afirmou que foi o responsável por trazer Madonna ao país. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, ele disse: "A Madonna eu que desenrolei essa parada para ela vir para o Rio de Janeiro. Eu também fiz a ponte para esse show do Rio de Janeiro acontecer. Eu que estou arrumando isso tudo”.