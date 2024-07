Namoradas e esposas de jogadores da Seleção jantam juntas em Las Vegas

Mulheres de jogadores da Seleção jantam juntas em Las Vegas - Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto os jogadores da Seleção Brasileira se preparam para o importante duelo contra o Uruguai nas quartas de final da Copa América, suas esposas e namoradas se reuniram para um jantar no restaurante japonês Zuma, conhecido por sua culinária contemporânea, em Las Vegas. A informação foi divulgada pelo jornal "O Globo".

As mulheres dos jogadores compartilharam momentos do jantar nas redes sociais. Isabella Rousso, esposa de Gabriel Martinelli, publicou uma foto das colegas gravando conteúdo sobre um dos pratos servidos, brincando com a situação: "Só blogueiragem", escreveu.

Estiveram presentes no jantar:

Maria Eduarda Fournier, esposa de Lucas Paquetá

Gabrielly Miranda, namorada de Endrick

Gabrielle Figueiredo, esposa de Gabriel Magalhães

Isabella Rousso, esposa de Gabriel Martinelli

Carol Cabrino, esposa de Marquinhos

Natalia Belloli, esposa de Raphinha

Myckaela Lobianco, esposa de Éderson