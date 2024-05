Narcisa divide opiniões ao mergulhar para pedir doações: "sem filtro" | A TARDE

A socialite Narcisa Tamborindeguy usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, para fazer mais um pedido de doações ao Rio Grande do Sul, que após fortes chuvas, enfrenta a maior calamidade da sua história.

Em vídeo, ela diz que seu coração está com os gaúchos e conta que suas doações estão em suas redes sociais.

"Vamos ajudar o Rio Grande do Sul! O meu coração está com o Rio Grande do Sul. Podem ver as doações no meu Instagram", disse ela.

Entretanto, o cenário escolhido dividiu opiniões: o pedido foi feito enquanto ela tomava um banho de mar.

"Gente, achei uma péssima ideia o local da gravação do vídeo", disse uma seguidora.

"Não tinha ninguém pra avisar a ela que muitas pessoas morreram afogadas nas enchentes e perderam tudo por conta do volume da agua?! Quem filmou, por exemplo, não teve um bom senso? Enfim, em algumas situações, acho que é importante explicar a ela que a loucura tem limites… Espero que ela apague logo", sugeriu outro.

Houve, no entanto, quem pontuou que Narcisa é uma pessoa excêntrica e um jeito peculiar para viver.

"Não tem como ficar bravo com a nossa Narcisa, ela tem um coração de amor", disse Tiago Barnabé, humorista que a imita.

"Se fosse outra pessoa eu julgaria", comentou outra. "Já pensou se fosse o Davi fazendo um vídeo assim?", refletiu outra internauta.

Confira o vídeo.

