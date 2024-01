Nattan fica aos prantos após ser afastado dos palcos pelos médicos | A TARDE

O cantor cearense Nattan apareceu bem abalado nas redes sociais na madrugada deste domingo, 31, após ter que cancelar o show que na Virada, em Recife

Com problemas de saúde, ele seguiu a recomendação médica e vai passar por uma bateria de exames. Até o momento, não foi revelado o que o cantor tem

O show do artista aconteceria no Polo Orla, na Zona Sul do Recife, no sábado, 30.. Ele também cancelou outras apresentações agendadas para o período de final de ano e foi substituído por outros artistas.

Nattan passou mal na sexta-feira, quando se apresentava em uma festa pré-ano novo. Ele substituído por Felipe Amorim após o mal-estar que ainda não está totalmente esclarecido. O artista foi medicado.