Neymar acha cara mansão de R$ 220 mi e compra terreno de 'só' R$ 20 mi

Casa mais cara do Brasil custa R$ 220 milhões - Foto: Reprodução

Neymar adquiriu mais um imóvel. O craque comprou um terreno por cerca de R$ 20 milhões no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, o negócio foi fechado após o jogador desistir de comprar a "mansão mais cara do Brasil" por R$ 220 milhões.

"Ele achou cara" diz a reportagem uma pessoa próxima a negociação.

O novo terreno do craque fica no Condomínio Jardim Pernambuco, no Alto Leblon. O local tem moradores ilustres como Eike Batista e Hélio De La Peña.

O craque construirá a nova NeyMansão do zero numa das ruas mais privadas do condomínio fechado. O futuro imóvel terá bela visão para o mar e para o Cristo Redentor.

Sobre a mansão mais cara, Neymar gostou do espaço da mansão, mas não da parte interna.

"O problema é que precisa de várias reformas para a modernização e seria um investimento alto demais", revela a fonte do jornal Extra.