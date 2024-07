Neymar assume paternidade de forma surpreendente; confira

- Foto: Reprodução | Instagram

Após meses de rumores, Neymar quebrou o silêncio e confirmou que é pai novamente. O atleta compartilhou um vídeo em suas redes sociais e atestou que Davi Luca e Mavie têm uma irmã.

Trata-se de Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly, nascida na quinta-feira, 4.

Segundo o colunista Leo Dias, o jogador foi até ao hospital de São Paulo quando a pequena nasceu e levou um representante do cartório para poder dar seu sobrenome a criança.

Entretanto, até então, Neymar não havia feito qualquer menção à pequena. Tudo mudou nesta segunda-feira, 8, quando ele compartilhou um vídeo de uma campanha do Al-Hilal.

Entre as imagens aparece o vídeo de três camisas com o termo "papai", em referência a Davi Luca, Mavie e Helena. Com o nascimento, Helena ainda deve passar por um exame de DNA.

Confira o vídeo.