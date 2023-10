Neymar curte noite com mulheres uma semana após nascimento da filha | A TARDE

Após participar do empate do Brasil com a Venezuela, Neymar reuniu amigos e mulheres para uma festa em um condomínio de luxo em Cuiabá na noite desta quinta-feira, 12.

Segundo o perfil Garoto do Blog, entre os convidados estavam os jogadores Vini Jr. e Richarlison, além de Rafaella, irmã do atleta.

Algumas mulheres teriam sido convidadas ainda para o local e, ao chegarem, precisavam cumprir algumas regras: deixar os celulares lacrados na portaria.

O objetivo é que nenhum vídeo do evento vazasse. Nas redes sociais, um áudio vazado é atribuído a uma suposta moça que teria ficado com Vini.

"Ele me chama para o aniversário dele, para monte de festa e me chamou para Madrid. Ai ele vem para minha cidade e não posso ficar com cara? Ai.. esse povo de Cuiabá é muito à toa e estou deboaça. Posso nem ficar com cara em paz".

Há uma semana, Bruna Biancardi deu à luz Mavie, segunda filha de Neymar. O atleta não compareceu ao parto, pois não estava no Brasil.