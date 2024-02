Nicolas Prattes assume namoro com Sabrina Sato | A TARDE

Nicolas Prattes assumiu que está namorando com Sabrina Sato. A informação foi revelada em entrevista com Gabriel Perline, do IG Gente.

Prattes esteve com Sato no desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Ela foi a rainha da escola de samba Vila Isabel, do Rio Janeiro.

O ator seguiu Sabrina Santo durante toda a agenda do carnaval deste ano.

Sabrina está solteira desde março do ano passado, quando terminou com Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, de 5 anos. O relacionamento dos dois durou 7 anos. Já Prattes, terminou com Luiza Caldi, há três meses. Eles estavam juntos há pouco mais de 1 ano.