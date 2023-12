Nicole Bahls alfineta Val Marchiori: “essa é original” | A TARDE

Uma das convidadas pela Paramount+ para apresentar o painel da plataforma na CCXP23, neste sábado, 2, a influenciadora Nicole Bahls aproveitou a oportunidade para dar uma alfinetada na socialite Val Marchiori.

Tudo começou quando ela e o jornalista Hugo Gloss foram divulgar a série “Anderson Spider Silva”. Uma das ações era jogar para o público uma luva de boxe assinada pelo atleta, que inspirou a produção.



Na hora de escolher o sortudo que ficaria com o acessório esportivo, a influencer brincou: “quem quer a luva do Anderson Silva? É original, gente, pergunta para a Val Marchiori”, disse, arrancando risos da plateia, que também se divertiu com o inglês de Nicole.



Entenda a polêmica



Val Marchiori disse, em uma entrevista, que Nicole costuma usar apenas bolsas falsificadas. “Ela usa tudo falso. As bolsas dela são todas falsas”, afirmou Val em entrevista à Maurício Merelles, que confirmou a informação: “Ela me falou um negócio que achei do caralh*. Ela falou, ‘Maurício, amigo, ninguém vai desconfiar que eu uso falso. Então eu compro'”, completou.

Nicole rebateu ambos, afirmando não se importar com os comentários e acusações. “Eu tenho zero apego com bolsa, que discussão é essa de bolsa? Que preguiça. Vou falar: se quiser falar de animal, de sítio, de roça, horta… Agora trem de bolsa, sou super desapegada. Tenho minhas bolsas sim, mas não interessa de onde vem, pra onde vai. Uso bolsa pra carregar batom, celular. Sou muito mais que uma bolsa”, declarou.