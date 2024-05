No sigilo! Mani e Davi se reencontraram para conversar sobre a relação | A TARDE

O fim do namoro de Davi Brito e Mani Reggo pegou os fãs do casal desprevenidos e rende burburinhos até o hoje. Em meio a confusões, perdas de seguidores e muitos pitacos de internautas, amigos e familiares, o campeão do BBB 24 reencontrou com a empreendedora no sigilo, no dia 29 de abril, em Salvador. O momento foi registrado pelo Globoplay e aparece no documentário 'Davi - Um Cara Comum da Bahia', que estreou nesta quarta-feira, 8.

As cenas foram gravadas na segunda-feira da semana passada, quando os dois aceitaram se reencontrar. Logo de início é possível ver que a primeira coisa que Davi e Mani fizeram foi se abraçar, eles sentaram no sofá da sala de estar onde o vídeo foi gravado e depois seguiram para outro cômodo. Não foi divulgado o conteúdo da conversa entre eles e a ex-namorada do baiano não quis dar entrevista para o documentário.



"A intimidade da conversa foi preservada. Desejamos que suas escolhas sejam respeitadas. Mani decidiu não dar entrevista para o documentário”, explica.

Vale lembrar que este é o segundo encontro entre Mani Reggo e Davi Brito desde que ele saiu do confinamento do reality show. A primeira vez que eles se viram aconteceu no Rio de Janeiro e não publicada nas redes sociais. Tudo aconteceu de forma privada, deixando dúvidas no público que torcia pelo grande momento.

É realmente o fim do namoro?

A revelação de que o vencedor do Big Brother se encontrou com a influencer e empreendedora agitou a web. Entre os comentários, se destacavam dúvidas de que eles teriam se acertado e decidido reatar o namoro, já que a conversa entre eles foi recente.

Como nenhuma das partes comunicou publicamente sobre o momento em que conversaram e muito menos anunciaram uma reconciliação, os internautas entenderam que o relacionamento entre eles chegou realmente ao fim. Curiosamente, Davi Brito passou a ser visto ao lado da blogueira de Recife Bárbara Contreras no mesmo dia, saindo para jantar com ela na terça-feira (30). A partir daí, ele declarou publicamente que estava solteiro.

Outro fator que contribuiu com a ideia de término veio da parte de Mani. No dia 30, justamente na manhã seguinte ao encontro com Davi, ela apagou todas as fotos e publicações do Instagram que tinham a imagem dele.

