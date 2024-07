Nude de Tony Salles o ajudou a entrar nos EUA; entenda

Pagodeiro contou que aquela foi uma das primeiras viagens que fez sozinho - Foto: Reprodução | Instagram

Convidado do “Que História É Essa, Porchat", na quinta-feira, 3, Tony Salles relembrou um momento inusitado, de quando a extinta revista G Magazine o ajudou a entrar nos Estados Unidos, anos atrás.

O pagodeiro contou que aquela foi uma das primeiras viagens que fez sozinho. Ele ainda estava nervoso por não saber falar inglês: “Lá vai eu com a minha malinha, já tenso, o botão não passava nem uma agulha. Estava com minha mala, sozinho, já arquitetando tudo que ia falar, só sabia o básico [de inglês]. Chegou lá, ele começou a me interrogar: ‘Tá vindo fazer o quê?’. E eu: “Vacation [férias]”, relatou.

“Perguntou quanto eu estava levando, eu falei cartão de crédito. Aí, começou a me interrogar: “vai ficar onde?’. Normalmente, eles não perguntam muito assim. Quando perguntam demais, deu m*rda, já estão desconfiados de alguma coisa. Aí, comecei a ficar mais tenso ainda”, continuou.

Tony Salles relatou que falou em espanhol que era cantor no Brasil. Ao consultar seu nome no computador, o agente de imigração acabou encontrando o registro dele pelado.

“Tinha uma foto minha, que não sei por que quando ele botou lá [apareceu]. Na época, muitos anos atrás, eu tinha saído numa revista, pelado. E para explicar que era cantor e nas horas vagas fazia isso? Comecei a dar risada também, entrei na brincadeira”, lembrou.

“Depois de mostrar um negócio desse, como ele não iria me liberar? E o desespero as outras vezes de entrar lá?”, perguntou Tony, aos risos

“Você vai ter que levar uma G Magazine no bolso. A foto do passaporte dele agora é só um p*ru”, brincou Fábio Porchat.

Confira o relato:

