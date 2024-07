NY Times compara Pabllo a RuPaul: “Herdeira”

Cantora é colocada como ‘herdeira’ de RuPaul - Foto: Reprodução | Instagram

O New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, comparou a cantora brasileira Pabllo Vittar com RuPaul, considerada a maior drag queen do mundo.

No perfil traçado pelo jornal, a artista é apontada como a “herdeira” natural da drag norte-americana. A trajetória e popularidade da cantora, que fora dos palcos se chama Phabullo Rodrigues da Silva, também foi exaltada na matéria.

"Todos na multidão o conheciam como Pabllo Vittar, uma drag queen de 1,90 metro de altura, vestindo uma brilhante camisa de futebol brasileiro e shorts jeans rasgados", diz trecho da reportagem, que fala sobre a apresentação de Pabllo na Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Paulo, que aconteceu no começo de junho.