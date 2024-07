Veja ordem de shows deste domingo no São João do Parque de Exposições

- Foto: :Denisse Salazar /AG. A TARDE

Os shows deste domingo, 30, 10º dia de São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, terá atrações de peso, como Rafa e Pipo,Silvanno Salles, Daniela Mercury, Xand Avião, Timbalada e outros. A partir de 19h, também haverá apresentação de quadrilhas.



Confira abaixo a ordem das apresentações:

- Jm Puxado (Palco)

- Peruano (Pranchão)

- Rafa e Pipo (Palco)

- Pra Casar (Pranchão)

- Silvanno Salles (Palco)

- Hiago Danadinho (Pranchão)

- Daniela Mercury (Palco)

- André & Mauro (Pranchão)

- Xand Avião (Palco)

- Forró Saborear (Pranchão)

- Timbalada (Palco)

Programação das quadrilhas (a partir das 19h)

- Danc’Art (Tenda)

- Fogueira Santa (Tenda)

- Imperatriz (Tenda)

O Grupo A TARDE fará a transmissão ao vivo dos shows através do canal do A TARDE Play, no Youtube, com apresentação de Laís Rocha.



LEIA MAIS SOBRE O SÃO JOÃO DA BAHIA

- Confira todas as notícias do São João

- Grupo A TARDE segue com transmissão ao vivo do Parque de Exposições