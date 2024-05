O futuro milionário de Belo e Gracyanne após separação; veja fortunas | A TARDE

Após a confirmação do fim do casamento do cantor Belo com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, os dois começam uma nova etapa em suas vidas, gerando especulações sobre qual é a fortuna estimada de cada um deles.

Conforme levantamento do Splash, Belo é residente de um imovél em R$ 3 milhões na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A propriedade luxuosa se destaca por seu espaço, contando com uma academia de ginástica, uma banheira de hidromassagem e até um lustre de cristal.

O cantor também possui dois carros avaliados em R$ 1 milhão cada em sua garagem. Enquanto um é da marca Porsche, outro é da BMW. Não é raro vê-lo passeando com os carrões pelo bairro onde vive no Rio.

Segundo nota do jornal O Globo, durante a sua carreira, Belo mais que quadruplicou seu cachê. Em maio do ano passado, ele exigiu R$ 250 mil por um show em tributo ao aniversário de Maricá (RJ). Já em janeiro, um show em Itapissuma (PE) custou R$ 200 mil aos cofres da cidade.

Belo realiza diversos shows por mês, o que pode render um faturamento milionário anualmente, que é adicionado a sua fortuna. Além disso, recebe dinheiro da execução de músicas nas plataformas de streaming e publicidades. O cantor nunca revelou oficialmente qual é a sua fortuna.

Fortuna de Gracyanne Barbosa

Reconhecida como uma das maiores influenciadoras fitness do Brasil, Gracyanne lucra por meio da publicidade em suas redes sociais e presença em eventos. Também segundo o jornal O Globo, seu patrimônio ultrapassa a marca dos R$ 10 milhões e seus bens vão desde veículos a imóveis e investimentos diversificados.

A influenciadora cobra cerca de R$ 20 mil por publicidade em suas redes, e seu cachê varia de R$ 10 mil a R$ 15 mil por aparição em eventos, ainda de acordo com a publicação. A conta considera cerca de cinco compromissos mensais, além de trabalhos nas redes sociais, calcula uma renda mensal estimada entre R$ 550 mil e R$ 600 mil.

Mesmo com uma conta milionária do casal em 2018, o cantor e Gracyanne Barbosa foram condenados a pagar R$ 3.500 por tratamentos médicos realizados no hospital São Camilo Ipiranga. No ano passado, o ex-casal recebeu uma ordem de despejo após não pagar o aluguel de um imóvel em São Paulo. A dívida era de R$ 260 mil na ocasião.

“Dinheiro é uma questão que sempre me preocupou. A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar", falou em entrevista Gracyanne Barbosa.

