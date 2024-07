O Kanalha se declara para Preta Gil nas redes sociais

A cantora respondeu O Kanalha com uma declaração nos stories do Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

A artista Preta Gil recebeu uma declaração do suposto affair O Kanalha nas redes sociais, nesta quarta-feira, 26. O elogio foi retribuído pela cantora.

"Sem dúvidas, uma das pessoas mais f**** que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível", disse ele no Instagram.

A cantora respondeu O Kanalha com uma declaração nos stories do Instagram. A filha de Gilberto Gil repetiu a palavra "indestrutível", mas adicionou um "te amo" com um emoji de coração marrom.

Dias antes, Preta Gil movimentou as redes sociais ao deixar um comentário em uma foto ousada publicada pelo amigo. Na postagem, Danrlei aparecia sentado, sem camisa, na frente de um espelho.

"Foi assim que esqueci meu ex", brincou a carioca na postagem.

Os rumores de affair entre os dois começaram em janeiro. Desde então, eles trocam elogios em posts nas redes sociais e fazem aparições públicas juntos. Ela está solteira desde a separação conturbada com Rodrigo Godoy.