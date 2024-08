Pabllo Vittar surge dando beijão em cantor e deixa web eufórica

- Foto: Reprodução | Instagram

Pabllo Vittar deixou a web em polvorosa ao surgir dando um beijão em um cantor com quem já realizou algumas parcerias. Nesta segunda-feira, 22, a drag compartilhou uma galeria de fotos e vídeos do seu fim de semana e, entre as mídias, um vídeo beijando um cantor.

Trata-se do Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico Chameleo, um artista independente que começou a carreira em 2014.

Pabllo e Chameleo já realizaram parcerias musicais em hits como frequente(mente) e TOKYO. "O beijão", notou um internauta. "Eita como beija", disse outro. Chameleo também comentou na publicação. "Tinhamu".

