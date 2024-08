Quem é Sevdaliza? Artista é parceira de Pabllo Vittar em 'Alibi'

- Foto: Reprodução / The Music Journal

Sevdaliza, artista iraniana-holandesa, conseguiu chegar ao topo do sucesso após participação na música "Alibi", feita em colaboração com a cantora Pabllo Vittar e a francesa Yseult.

A canção tem ficado entre as mais tocadas do Spotify, sendo responsável por colocar Pabllo Vittar com oa primeira drag queen brasileira a entrar no top 50 global da plataforma.

Quem é Sevdaliza?

Sevda Alizadeh, 36, conhecida profissionalmente como Sevdaliza, é uma cantora, compositora e produtora irani-neerlandesa.

Ela tem o costume de cantar em inglês, mas lançou a primeira música em persa, chamada "Bebin".



Ela passou a ganhar notoriedade em 2015, com os projetos de extended plays (EPs) "The Suspended Kid" e "Children of Silk".

A cantora também ficou conhecida por protestar contra a Ordem Executiva 13769, assinada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump em 27 de janeiro de 2017.

A ordem restringiu fortemente tanto a viagem quanto a imigração de pessoas de sete países localizados no Oriente Médio e norte da África cujas populações são predominantemente muçulmanas.

Sevdaliza lançou um álbum de protesto chamado "Ison", em 26 de abril de 2017. O recente sucesso com Pabllo Vittar promete alavancar a carreira internacional de Sevdaliza.