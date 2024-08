Tarefas domésticas podem ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas

Há evidências científicas de que tarefas rotineiras da casa podem contribuir para a manutenção das funções cerebrais - Foto: Reprodução

As mais diversas tarefas domésticas podem ser armas contra desordens neurodegenerativas, como o Alzheimer e outras demências. Um estudo publicado na revista científica Neurology mostrou que é possível.



Durante dez anos, pesquisadores analisaram os hábitos de 501.376 voluntários do Reino Unido, com idade média de 56 anos, que não apresentavam demência.

Durante o experimento, os participantes preencheram questionários sobre fatores como a prática de atividade física, a vida social, o uso de eletrônicos e a realização de trabalhos domésticos. Essas informações foram cruzadas com o comprometimento cognitivo apresentado por cada um deles durante o período de acompanhamento.

A conclusão obtida pelos pesquisadores foi de que aqueles que participavam das tarefas domésticas apresentaram menos risco de receber um diagnóstico de demência ou Alzheimer. “Esse estudo é muito interessante, porque destaca a importância de atividades cotidianas e aparentemente simples para a saúde cognitiva”, afirma a neurologista Polyana Piza, coordenadora do Programa de Especialidades Clínicas do Hospital Israelita Albert Einstein.

O trabalho mostra ainda como alguns fatores de risco para o declínio cognitivo podem ser combatidos com essas atividades. “Eles envolvem o isolamento social, a depressão, o sedentarismo e a baixa atividade intelectual, que sabidamente contribuem para aumentar o risco do desenvolvimento de demência e Alzheimer”, observa a neurologista Ana Luísa Rosas, médica assistente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo.

Além de especialista em quadros cognitivos e comportamentais em demências, Rosas também vê de perto as vantagens das tarefas de casa na proteção contra a perda cognitiva.