Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se "casam" em superfesta; veja

A atriz Paolla Oliveira compartilhou nas redes sociais momentos do seu “casamento” com o sambista Diogo Nogueira. Ela deixando os seguidores admirados com a celebração simbólica durante uma festa julina neste domingo, 29.

Após três anos de relacionamento com Diogo, Paolla escreveu na publicação: “Aos 45 do segundo tempo, veio aí”. Vestida de noiva caipira, ela exibiu seu look em uma sequência de fotos ao lado de seu amor, do comentarista Milton Cunha e dos detalhes da celebração junina.

Mesmo não sendo um casamento oficial, os fãs foram generosos com elogios e esperança de uma cerinônia real: “Diogo Nogueira venceu na vida”; “Deus abençoou muito desproporcionalmente o Diogo Nogueira”; “Mulher, você foi pincelada pelas barbas de Cristo”.

Vale ressaltar que, em uma entrevista ao Splash, do UOL, Diogo Nogueira afirmou ainda não ter interesse em oficializar a união com festa e cartório.

“Nós já somos casados, não é? A gente mora junto. Acho que casamento, papel, a coisa da religião, de receber a bênção, a partir do momento em que a gente se juntou, se uniu e se amou profundamente e puramente, a gente já está sendo abençoado por Deus, já está sendo abençoado pelas energias e pelos orixás e por tudo aquilo que nos cerca e nos protege”, explicou o sambista.

O cantor ainda acrescenta: “A gente não tem essa coisa da obrigação de ter que casar. Nós já somos casados, já temos o nosso relacionamento, já temos as bênçãos dos orixás e dos nossos deuses. Não tem porquê isso”, completou.

