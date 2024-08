Ex-galã da globo revela que sexo a três com esposa é “excepcional”

Luisa Arraes e Caio Blat estão juntos desde 2017 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em entrevista polêmica ao programa ‘Surubaum’, do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator Caio Blat fez revelações pra lá de íntimas sobre seu relacionamento com a atriz Luisa Arraes. Juntos desde 2017, os atores globais possuem um relacionamento aberto, podendo se relacionar com outras pessoas.

>>> Vai uma dedada? Conheça benefícios da prática sexual de ex-galã da Globo

>>> Ex-global revela preferência sexual: “Fio terra é maravilhoso”

>>> Mão, punho e até pé: o que é Fisting, prática sexual de José Loreto

Blat detalhou que, apesar de gostar da Hora H a sós com a esposa, acha ‘excepcional’ a presença de outras pessoas durante o sexo em casal. “Cara, eu gosto de um convidado, mas a dois também é especial. Convidado é algo excepcional”, revelou.

Abrindo ainda mais a intimidade do casal no programa, Blat ainda revelou que gosta de ‘apimentar’ a relação pedindo para esposa fazer o ‘fio terra’, prática sexual onde dedos ou objetos são introduzidos no ânus do homem.



“Fio terra é maravilhoso (…) Eu peço: ‘Você pode [fazer], por favor. Também quero’”, afirmou.